Yakakent Camilerine Çocuklar İçin Kale ve Masa Tenisi

Yakakent Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında camilere çocuklar için kale ve masa tenisi temin edildi. Cami bahçelerine konulan minyatür kale ve masa tenisi ile çocukların camilere olan bağları kuvvetlendiriliyor.

Yakakent Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje kapsamında camilere çocuklar için kale ve masa tenisi temin edildi.

Çocukların camilere olan bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla Büyükkırık, Çamalan, Paşakent, Kozköy, Yassıdağ ve Kürüz Gürgenlik Merkez Cami bahçelerine çocuklar için Yakakent Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce minyatür kale ve masa tenisi konuldu.

İlçe Müftülüğü desteklerinden dolayı Kaymakam Abdüssamed Kılıç'a teşekkürlerini iletti.

Yakakent fındık bahçeleri teknik uygulamalarla iyileşiyor

Yakakent Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor" projesi kapsamında Kozköy, Kayalı, Kürüz Gürgenlik ve Küplüağzı mahallelerindeki fındık bahçelerinde bakım, budama ve gübreleme çalışmaları yapıldı.

Yakakent Kaymakamlığından yapılan açıklamada, proje kapsamında geçen yıl yapılan çalışmaların kalite ve rekolte açısından olumlu yönde etki gösterdiği bildirildi.

Projenin ilçe genelinde örnek bahçelerde uygulanmaya devam edileceği öğrenildi.