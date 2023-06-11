Yahyalıspor İç Transferde 3 Oyuncusu ile Anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor, 2023-2024 sezonu öncesi iç transferde İbrahim Sadri Şimşek, Emre Özcan ve Nurhak Özel ile yeniden anlaştı.

Yahyalıspor iç transferde 3 oyuncusu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor; 2023-2024 sezonu öncesi kolları sıvadı. Yeşil beyazlılar ilk olarak geçtiğimiz günlerden Teknik Direktör Mehmet Susamış ile yeniden anlaştı ve ardından iç transfer için düğmeye bastı. Yapılan görüşmeler sonrası Yahyalıspor iç transferde İbrahim Sadri Şimşek, Emre Özcan ve Nurhak Özel ile yeniden anlaştı.

Yahyalıspor Kulübünden yapılan açıklamada; "2023-2024 sezonu öncesi iç transferde İbrahim Sadri Şimşek, Emre Özcan ve Nurhak Özel ile yeniden anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın hem oyuncularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ