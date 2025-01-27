Yahyalıspor Antrenörü İsmail Okumuş İstifa Etti

Yahyalıspor Antrenörü İsmail Okumuş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Yahyalıspor'da istifa kararı alındı. Bu sezonki üçüncü antrenör olarak göreve başlayan İsmail Okumuş, istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Okumuş; "Yahyalıspor ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. 2 aylık süreçte elimizden geldiğince futbolcu kardeşlerimizle Yahyalıspor'da yaşadığımız tüm durumlara rağmen ve güzel çalışmaların neticesinde 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyetle en iyi şekilde antrenör Kayhan Eryılmaz hocamızla birlikte temsil etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte Yahyalıspor'a başarılar diliyorum. İlk başta kulübün emekçi çalışanlarına, futbolcu kardeşlerime, yöneticilere ve Yahyalı halkına teşekkür ederim" ifadeleri paylaştı.

Yahyalıspor, sezona Furkan Selim Ünlü ile başlamış, sonrasında Yavuz Hastoprakçılar ile devam etmişti. Son 4 maçta İsmail Okumuş ile sahaya çıkan yeşil beyazlılar, 3 galibiyet 1 mağlubiyet almıştı. - KAYSERİ