Üye Girişi
Haberler
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

Müdür tutuklandı, otel gece yarısı apar topar kapatıldı
İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor

İsrail'den beklenen hamle geldi! Kuyruğun sonu görünmüyor
Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

Vicdansızlar bir bir yakalanıyor! Bu kez yaşları 18'den bile küçük

Yahyalıspor Antrenörü İsmail Okumuş İstifa Etti

Yahyalıspor Antrenörü İsmail Okumuş İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalıspor Antrenörü İsmail Okumuş, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Okumuş, 2 aylık süreçteki çalışmalarını ve takımın aldığı sonuçları değerlendirerek, kulübe başarılarn diliyor.

Yahyalıspor Antrenörü İsmail Okumuş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Yahyalıspor'da istifa kararı alındı. Bu sezonki üçüncü antrenör olarak göreve başlayan İsmail Okumuş, istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Okumuş; "Yahyalıspor ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. 2 aylık süreçte elimizden geldiğince futbolcu kardeşlerimizle Yahyalıspor'da yaşadığımız tüm durumlara rağmen ve güzel çalışmaların neticesinde 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyetle en iyi şekilde antrenör Kayhan Eryılmaz hocamızla birlikte temsil etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte Yahyalıspor'a başarılar diliyorum. İlk başta kulübün emekçi çalışanlarına, futbolcu kardeşlerime, yöneticilere ve Yahyalı halkına teşekkür ederim" ifadeleri paylaştı.

Yahyalıspor, sezona Furkan Selim Ünlü ile başlamış, sonrasında Yavuz Hastoprakçılar ile devam etmişti. Son 4 maçta İsmail Okumuş ile sahaya çıkan yeşil beyazlılar, 3 galibiyet 1 mağlubiyet almıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılanlar şaşkına çevirdi
img

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
img

İsrail'den beklenen hamle geldi! Kuyruğun sonu görünmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

Kadıköy bit pazarında dehşet! İtalyan şefin oğlu yaşam savaşı veriyor
İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket

İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket
İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı

İrem Derici'den kötü haber!
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı

Trump dediğini yaptı! Yardımların tamamı durduruldu
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.