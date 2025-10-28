Yağız Kaan Erdoğmuş 2026 Tata Steel Satranç Turnuvası'nda Mücadele Edecek
Türkiye Satranç Federasyonu, genç yetenek GM Yağız Kaan Erdoğmuş'un 2026 Tata Steel Satranç Turnuvası'nda 'masters' kategorisinde yer alacağını açıkladı.
Federasyonun açıklamasına göre Türk satrancının genç yıldızı GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 16 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde Hollanda'nın Wijk aan Zee kentinde düzenlenecek 2026 Tata Steel Chess Tournament'ta "masters" kategorisinde mücadele edecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor