Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
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Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Kulüpler Dünya Kupası kampı sürerken Arda Güler'in antrenmanlardaki performansını çok beğendi. Genç antrenör, milli oyuncu ile sık sık özel olarak ilgilendi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor.

ALONSO'NUN ARDA GÜLER ŞAŞKINLIĞI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Xabi Alonso, milli takım kampından dönerek Real Madrid'in kampına katılan Arda Güler'in performansına çok şaşırdı. İspanyol hocanın Arda Güler'in fiziğini ve antrenmanlardaki performansını çok beğendiği ve geçtiğimiz sezon fazla süre alamamasına şaşırdığı ifade edildi. Genç hocanın Arda'yı takım içinde önemli bir role sokacağı ifade edilirken, idman sırasında 20 yaşındaki yıldızla sık sık özel olarak ilgilendiği aktarıldı.

İLK MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 16 Haziran Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı ile oynayacak. Arda Güler'in bu karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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