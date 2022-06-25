Wout Weghorst transferinde mutlu son! Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor - Haberler

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Wout Weghorst transferinde mutlu son! Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş, 29 yaşındaki golcü Wout Weghorst'u kadrosuna katmaya çok yakın. Hollandalı futbolcuyla yapılan son görüşmede taraflar anlaşma sağlarken, Weghorst'un 1 hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu Wout Weghorst'u renklerine bağlıyor.

ANLAŞMA 1 YILLIK

NTV Spor'un haberine göre,Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu, siyah beyazlılar ile yaptığı son görüşmede teklifi kabul etmeye hazır olduğunu iletti. Weghorst'un 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Wout Weghorst transferinde mutlu son! Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Burnley'in Premier Lig'ten Championship'e düşmesi sonrası, bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, Hollandalı oyuncuya 1 yıl için 2.7 milyon euro ödeyecek. Geçen sezon Burnley ve Wolfburg ile 44 maça çıkan Weghorst, 9 gol att, 4 asist yaptı.

Haberler.com - Spor

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