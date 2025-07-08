Wimbledon'da Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Taylor Fritz, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 9. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz ile İngiliz tenisçi Cameron Norrie karşılaştı.

İspanyol sporcu Alcaraz, 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı.?

Dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Fritz ise Rus rakibi Karen Khachanov'u 6-3, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Alcaraz ile Fritz, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Sabalenka ve Anisimova, yarı finalde

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman tenisçi Laura Siegemund, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Sabalenka, mücadeleyi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında, tek kadınlarda dünya 12 numarası ABD'li sporcu Amanda Anisimova ile Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova mücadele etti.

Anisimova, rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.