Wimbledon'da Yarı Finale Yükselen İsimler Belli Oldu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finaline Jannik Sinner ve Novak Djokovic yükseldi. Sinner, Ben Shelton'ı 3-0; Djokovic ise Flavio Cobolli'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek tura adını yazdırdı. Tek kadınlarda ise Belinda Bencic, Mirra Andreeva'yı yenerek Iga Swiatek'in rakibi oldu.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Jannik Sinner ve Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 10. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan Sinner ile 10'uncu basamakta yer alan ABD'li Ben Shelton karşılaştı.
Sinner, rakibini 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Günün diğer tek erkekler mücadelesinde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Djokovic ile İtalyan sporcu Flavio Cobolli karşı karşıya geldi.
Rakibini 6-7, 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan Djokovic, yarı finalde Sinner ile kozlarını paylaşacak.
Tek kadınlarda ise İsviçreli tenisçi Belinda Bencic, dünya 7 numarası Rus Mirra Andreeva'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finalde Polonyalı sporcu Iga Swiatek'in rakibi oldu.