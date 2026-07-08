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Wimbledon'da Linda Noskova ile Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 12 numarası Linda Noskova ile 13 numaralı seribaşı Marta Kostyuk, çeyrek final maçlarını kazanarak yarı finale yükseldi. Noskova, Elise Mertens'i; Kostyuk ise Jasmine Paolini'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 12 numarası Linda Noskova ile 13 numaralı seribaşı Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Çek sporcu Noskova, Alman rakibi Elise Mertens'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle yenerek yarı final biletini aldı.

Ukraynalı tenisçi Kostyuk ise İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Noskova ile Kostyuk, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan tenisçi ise finalde Karolina Muchova-Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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