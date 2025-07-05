Wimbledon'da Jannik Sinner 4. Tura Yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da İtalyan tenisçi Jannik Sinner, İspanyol rakibi Pedro Martinez'i 3-0 mağlup ederek 4. tura geçmeyi başardı. Ayrıca, dünya 1 numarası Novak Djokovic ve kadınlarda Iga Swiatek de turlarını geçti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, 4. tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile İspanyol tenisçi Pedro Martinez karşılaştı.
Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Bir diğer tek erkekler eşleşmesinde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, vatandaşı Miomir Kecmanovic'i 6-3, 6-0 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Tek kadınlarda dünya 7 numarası Rus oyuncu Mirra Andreeva, ABD'li Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle eleyerek tur atladı.
Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li tenisçi Danielle Collins'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle elemeyi başardı.