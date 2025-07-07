Wimbledon'da Djokovic Çeyrek Finale Yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Djokovic ile Avustralyalı oyuncu Alex de Minaur karşılaştı.

Djokovic, ilk seti farklı kaybetmesine rağmen sonradan maça ağırlığını koydu ve 1-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Günün bir diğer tek erkekler eşleşmesinde Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İtalyan Flavio Cobolli, çeyrek finalde Djokovic'in rakibi oldu.

Tek kadınlarda ise İsviçreli Belinda Bencic, üçüncü turda milli tenisçi Zeynep Sönmez'i eleyen Rus Ekaterina Aleksandrova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.