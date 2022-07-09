Willian Arao, Fenerbahçe'ye geliyor! Takım arkadaşlarına veda etti

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni ön liberosunu buldu. Sarı-lacivertliler, Flamengo forması giyen Willian Arao'ya imza attırmaya çok yakın.

ARAO TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Fanatik'in Brezilya basınından aktardığı habere göre, Willian Arao'nun Fenerbahçe'ye transferi tamamlandı ve Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşlarına veda etti. Bu gelişmelerin ardından Willian Arao, Flamengo'nun Corinthians ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınmadı.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Haberin detaylarında Willian Arao, son iki antrenmana katılmasına rağmen UEFA'ya kadroların bildirileceği 14 Temmuz'dan önce Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmak için bir an önce Türkiye'ye geleceği belirtiliyor.

BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO

İddialara göre Fenerbahçe, futbolcunun transferi için Flamengo ile 3 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli ekip bu bedeli ise 3 taksit halinde ödeyecek. Taksitin ilk ödemesi transferin gerçekleştiği anda, ikincisi Kasım ayında ve son olarak üçüncüsü ise Ekim 2023'te ödenecek.

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