Willian Arao'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: İstemsizce yaptık

Fenerbahçe'de Willian Arao, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Zor bir maç oldu" diyen Brezilyalı orta saha, "Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un Fenerbahçe'yi tek golle devirdiği maçın ardından sarı-lacivertlilerde Willian Arao, mağlubiyeti değerlendirdi.

"POZİSYONLARA GİRDİK AMA ÜRETEMEDİK"

Willian Arao yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik." ifadelerini kullandı.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Brezilyalı futbolcu son olarak, "Dersler çıkartıp önümüzdeki maçlara bakmalıyız" diyerek konuşmasına son verdi.