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Williams kardeşler, çiftlerde Wimbledon'da mücadele edecek

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Serena ve Venus Williams kardeşler, Wimbledon Tenis Turnuvası çift kadınlar kategorisine özel davetle (wild card) katılacak. İkili, turnuvayı daha önce 6 kez kazanmıştı.

ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşler, çift kadınlar kategorisinde özel davetle (wild card) Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak.

Organizasyonun açıklamasına göre Serena-Venus Williams ikilisi, çift kadınlarda wild card alan isimler arasında yer aldı.

Teniste 2000'li yıllara damga vuran Williams kardeşler, çift kadınlarda Wimbledon'ı 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016'da olmak üzere 6 defa kazandı.

Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Serena Williams, 2022'de tenisi bırakmıştı. Tecrübeli tenisçi, çiftlerde bu yılki Queen's Club Şampiyonası'na katılarak kortlara dönmüştü.

Kariyerini sürdüren Venus Williams ise 5'i Wimbledon'da 7 defa tekler grand slam şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
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