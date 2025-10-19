Haberler

Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu
MLS ekibi Charlotte forması giyen Wilfried Zaha, Philadelphia Union maçında 24. dakikada gol attı. Yıldız oyuncu, ikili mücadele sonrası elini uzattığı rakibinin elini geri çevirmesi sonucu, rakibinin kafasına vurup kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Süper Lig devi Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte'ye transfer olan Fildişi oyuncu Wilfried Zaha, MLS'te gündemdekalmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, takımının 2-0 kazandığı Philadelphia Union maçına da damga vurdu.

HEM GOL ATTI HEM DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Charlotte, Zaha'nın 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 32 yaşındaki futbolcu, Philadelphia Union maçının 90. dakikasında kırmızı kart gördü. Wilfried Zaha, müsabakanın rakibi Jesus Bueno ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakip oyuncuya elini uzattı ancak rakibi Zaha'nın elini geri çevirerek itti. Venezuelalı futbolcunun elini itmesine sinirlenen Zaha, eliyle Bueno'nun kafasına vurdu ve hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

SEZON PERFORMANSI

Son 3 maçta üçüncü golünü kaydeden Zaha, Charlotte formasıyla bu sezon 33 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

