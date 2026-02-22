Haberler

Wilfred Ndidi, 2. golünü attı

Wilfred Ndidi, 2. golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 mağlup etti, Wilfred Ndidi 9. dakikada attığı golle siyah-beyazlılarda 2. kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Göztepe karşısında attığı golle siyah-beyazlı takımda 2. kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İzmir ekibi karşısında 9. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ndidi, böylece siyah-beyazlı formayla 2. golünü kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 Süper Lig, 2 Avrupa kupaları ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.

Müsabakaya 11'de başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

Beşiktaş Göztepe'yi sahadan sildi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi