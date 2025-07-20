West Ham United, Kyle Walker-Peters'ı Kadrosuna Kattı
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Eski Southampton oyuncusu, kariyerine Tottenham'da başlamıştı.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kariyerine Tottenham'da başlayan 28 yaşındaki sağ bek, 2020'de Southampton'a transfer olmuştu.
Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Walker-Peters, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımından ayrılmıştı.
Southampton kariyerinde 202 maça çıkan İngiliz oyuncu, 7 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor