West Ham United, Kyle Walker-Peters'ı Kadrosuna Kattı

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İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Eski Southampton oyuncusu, kariyerine Tottenham'da başlamıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerine Tottenham'da başlayan 28 yaşındaki sağ bek, 2020'de Southampton'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Walker-Peters, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımından ayrılmıştı.

Southampton kariyerinde 202 maça çıkan İngiliz oyuncu, 7 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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