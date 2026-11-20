Wembanyama’nın 32 sayısıyla San Antonio Spurs, LA Clippers’ı 124-112 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NBA’de San Antonio Spurs, Victor Wembanyama’nın 32 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta LA Clippers’ı 124-112 mağlup etti. Wembanyama bu sezon 7. kez 30 sayı barajını aşarken Spurs, Wembanyama’nın etkili performansıyla sahadan galip ayrıldı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın 32 sayı katkı verdiği maçta LA Clippers'ı 124-112 mağlup etti.
Karşılaşmada bu sezon 7. kez 30 sayı barajını aşan Wembanyama, 11 ribaunt, 3 asistle oynadı. Stephon Castle 21 sayı, 12 asistle double-double yaparken, Julian Champagnie 20 sayı kaydetti.
Clippers'ta Brook Lopez ve Darius Garland 23'er sayı, Max Strus ise 18 sayı üretti.
Knicks, deplasmanda kazandı
New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 102-99 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Karl-Anthony Towns, dokuz sezon forma giydiği eski takımı Timberwolves'a karşı mücadeleyi 22 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 3 blokla tamamladı. Jalen Brunson 21 sayı, 7 asist, OG Anunoby 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Timberwolves'ta Jonathan Kuminga 23, Jaden McDaniels 17 sayı üretti. LaMelo Ball'un 15 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadığı mücadelede, skoru eşitleyecek son saniyelerdeki üçlüğü potaya girmedi.