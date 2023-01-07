Weghorst'un gol sevinci Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı soruyu soruyor
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 2. golünü atan Wout Weghorst'un sevincinde tribünlere el sallayarak, "Bye bye" demesi tartışmalara yol açtı. Herkes "Hollandalı yıldız takımdan ayrılıyor mu?" derken karşılaşma sonrası Şenol Güneş gol sevinci için, "Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği mücadeleye siyah-beyazlıların yıldızı Weghorst'un gol sevinci damga vurdu.
TARAFTARA VEDA MI ETTİ?
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 2. golünü atan Wout Weghorst, sevincinde tribünlere önce kalp işareti yaparken daha sonra el sallayarak "Bye bye" dedi. Hollandalı yıldızın, bu hareketi takımdan ayrılacağına yoruldu.
"HAREKETİNİ GÖRMEDİM"
Karşılaşma sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Şenol Güneş, "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.