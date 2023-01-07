Weghorst'un gol sevinci Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı soruyu soruyor

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 2. golünü atan Wout Weghorst'un sevincinde tribünlere el sallayarak, "Bye bye" demesi tartışmalara yol açtı. Herkes "Hollandalı yıldız takımdan ayrılıyor mu?" derken karşılaşma sonrası Şenol Güneş gol sevinci için, "Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.