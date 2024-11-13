Icardi'yi aldatan Wanda'ya Türkiye'den ilk şok

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi Arjantinli ünlü rapçi L-Gante ile aldatan Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

Telegol'den Serhat Ulueren'in haberine göre, ZEN Pırlanta Mauro Icardi'den ayrılan ve Arjantin'e yerleşen Wanda Nara ile yaptığı reklam anlaşmasını feshetti.

ICARDI İLE REKLAM YÜZÜ OLMUŞLARDI

Yıldız golcü Mauro Icardi ve Wanda Nara, yaklaşık 1 senedir ZEN Pırlanta'nın reklam yüzü olmuş kısa süre içerisinde de büyük beğeni almışlardı.