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Icardi'yi aldatan Wanda'ya Türkiye'den ilk şok

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi aldatan eski eşi Wanda Nara, Türkiye'den ilk şokunu yaşadı. ZEN Pırlanta, Wanda Nara ile yaptığı reklam anlaşmasını feshetti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi Arjantinli ünlü rapçi L-Gante ile aldatan Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

Telegol'den Serhat Ulueren'in haberine göre, ZEN Pırlanta Mauro Icardi'den ayrılan ve Arjantin'e yerleşen Wanda Nara ile yaptığı reklam anlaşmasını feshetti.

ICARDI İLE REKLAM YÜZÜ OLMUŞLARDI

Yıldız golcü Mauro Icardi ve Wanda Nara, yaklaşık 1 senedir ZEN Pırlanta'nın reklam yüzü olmuş kısa süre içerisinde de büyük beğeni almışlardı.

Icardi'yi aldatan Wanda'ya Türkiye'den ilk şok
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Şunlara kendi ülkesinde bile kimse değer vermiyor. Adamlar hem milyonlarca euro kazanıyorlar, hem de şöhretin zirvesine çıktılar Türkiye'de. Ne kadar zavallı ve küçük düşürücü bir konuma düşürdünüz ülkemizi.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Canım Motor Yengem

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Kimsenin çalma kapısını çalarlar kapını demiş atalar umarım Icardi yaptığı hatanın farkına varır Arkadaşını terk edip senin kollarına gelen şimdi başka kollara gitti onada yar olmaz böyleleri kucaktan kucağa gitmeye alışmışlar

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Haber YorumlarıMustafa pür:

Boynuzlu icardi ??????

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Haber YorumlarıBaba Can:

Maradona abimiz güzel konuşurdu

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Haber YorumlarıEmre Siskolu:

kadınında çok umrundaydı nasıl olsa beyefendinin tüm para kontrolü onda.

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Haber YorumlarıJon snow:

Ohh helal olsun

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Haber YorumlarıSer_hat:

Brav Zennn

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Haber Yorumlarıalbatros :

içimden geçti :)))

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Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Daha büyük reklamım olur ye feshetmiştir

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