Wanda Nara terk ettikten sonra ilk kez görüntülendi! Icardi'nin jest ve mimikleri çok konuşulur

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantinli golcü ile ilişkisini sonlandırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananların Icardi'nin mental durumunu ne yönde etkileyeceği merak edilirken, dünyaca ünlü yıldızın sabah antrenmanında yüzünün gülmesi ve mutlu gözükmesi taraftarın yüreğine adeta su serpti.

Yaptıkları her hareketle gündeme oturan Mauro Icardi- Wanda Nara ilişkisi sona erdi. Nara aldığı kararla Arjantinli golcü ile ayrıldığını sosyal medyadan açıklarken, dünyaca ünlü futbolcunun bu duruma ne reaksiyon vereceği merak konusu olmuştu.

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

Wanda Nara kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ayrılık sonrası Icardi'nin mental durumu çok merak edilirken, dünyaca ünlü futbolcu sabah antrenmanında görüntülendi. Arjantinli yıldızın mutlu ve yüzünün güldüğü halleri taraftarın yüreğine adeta su serpti.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şöyle;