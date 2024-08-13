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Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor

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Wanda Nara'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülendi. Ayrılık sonrası bunalımda olduğu söylenen yıldız futbolcu, Torreira ile birlikte Etiler'deki bir kulüpte sabah saatlerine kadar eğlendi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılık kararı sonrası zor günler geçiriyor. Yıldız futbolcu, Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülendi.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre Icardi, Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerindeydi. Etiler'deki bir kulübe gelen iki yakın arkadaş, mekandan sabah saatlerine doğru ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılık kararını duyurmuştu. Nara, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" demişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Şaban DAŞ:

GS liyim.. Gazze tek gundemim..

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4
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Abuzer Sever:

Bugün ki en önemli haber, tövbe, tövbe...

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Yilmaz Haydar:

zaten seyinizin ustunde ceviz kirmaya geldiniz gecen sene federsyon tarafinda destekle smpiyon oldunuz bu sene zaten 3.5 siralarda bitiriseniz sevinin ben ayrica galasarayliyim

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