Wanda Nara bağımlılığını ilk kez dile getirdi: Icardi eve makinasını aldı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hamileliği esnasında buz yeme bağımlısı olduğunu söyledi. Arjantinli yıldızın kendisi için buz makinesi aldığını belirten Nara, "Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım." dedi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sürpriz bir itirafta bulundu. Özellikle hamileliği döneminde buz yeme bağımlısı olduğunu belirten Nara, Icardi'nin bunun için eve bu makinesi aldığını söyledi.

"BUNUN NORMAL OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum." dedi.