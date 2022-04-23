Volkan Demirel'in öğrencileri pes etmedi! Karagümrük, Giresunspor'u geriden gelip yıktı
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Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçı çevirmesini bilen İstanbul ekibi, 50 puanla 9. sırada bulunurken, Giresunspor ise 40 puanla 16. sırada kaldı.
Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Süper Lig'in 34. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Volkan Demirel'in öğrencileri 2-1 kazandı.
KARAGÜMRÜK GERİDEN GELDİ
Karşılaşmada Giresunspor 48. dakikada Chiquinho'nun attığı penaltı golüyle öne geçerken, Fatih Karagümrük 52. dakikada penaltıdan Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'ın golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Öte yandan Jimmy Durmaz, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 50 puana yükseldi. Giresunspor, 40 puanda kaldı.
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