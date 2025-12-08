Haberler

Volkan Demirel'in neden istifa ettiği ortaya çıktı

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılığı ve yeni teknik direktör arayışı hakkında açıklamalar yaptı. Çakmak, "Volkan Hoca'ya göreve devam etmesi için ricada bulundum. Kendisi 'Mehmet Bey'e söz verdim. Onunla geldim, onunla döneceğim' dedi. Gerçekten delikanlı bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak, Radyospor'a yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in ayrılık kararını değerlendirdi.

"DELİKANLI BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Seçim sonrası Demirel'le görüştüğünü belirten Çakmak, "Volkan Hoca'ya göreve devam etmesi için ricada bulundum. Kendisi 'Mehmet Bey'e söz verdim. Onunla geldim, onunla döneceğim' dedi. Gerçekten delikanlı bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR YERLİ OLACAK

Başkan Çakmak, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü açıklayarak Metin Diyadin'in de adaylar arasında olduğunu doğruladı. "Birçok hoca ile görüşüyoruz. Metin Hoca kulüpte görev almasa da her zaman bizimle olan biri. Yeni teknik direktör yerli olacak ve Kasımpaşa maçında kulübede yer alacak" dedi.

ALİ EKBER DÜZGÜN KULÜBEYE GERİ DÖNDÜ

Çakmak, takımın yapılanması açısından önemli bir ismin kulübe döndüğünü açıkladı: "Ali Ekber Düzgün geri döndü. İlk başkanlık görevine geldiğimde kendisini aradım çünkü takımı kuran isim oydu. Dün oynanan Karagümrük maçında da kulübede yer aldı."

TRANSFER PLANI: HENÜZ DÜŞÜNMÜYORUZ

Arda Çakmak, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını vurguladı. "Transferi şu an düşünmüyoruz. Seçimi kazanmamız sürpriz oldu. Ara transfer dönemine kadar oynayacağımız her maçtan puan ya da puanlar almak istiyoruz" dedi.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 14 puanla 13. sırada yer alıyor ve 12 Aralık Cuma günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

