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Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetti

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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel, Bodrum'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel, Bodrum'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde bulunan Ali Hacı Demirel, bugün öğleden sonra saatlerinde aniden rahatsızlandı. İhbarın ardından bölgeye giden ambulansa alınan Demirel, Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Hacı Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede babasının durumunu yakından takip eden Volkan Demirel, ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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