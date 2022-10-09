Volkan Demirel'den kusursuz başlangıç! Hatayspor, Alanyaspor'a da puan vermedi

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi bu sonuçla Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

VOLKAN DEMİREL 2'DE 2 YAPTI

Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti. Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Alanyaspor'u da devirerek genç hoca yönetiminde 2'de 2 yapma başarısı gösterdi.

HATAYSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Hatayspor puanını 7'ye yükseltirken, Alanyaspor 9 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.