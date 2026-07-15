Haberler

Voleybol: CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası kura çekimi Lüksemburg'da yapıldı. Türkiye'yi temsil edecek takımların rakipleri belirlendi. Kura çekimine milli libero Simge Aköz de katıldı.

Voleybolda Türkiye'yi 2027 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimine milli libero Simge Aköz de katıldı.

Kura çekimi sonucunda CEV Kupası'nda Modena Volley (İtalya), CEV Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Fino Kaposvar (Macaristan) ile OK Napredak Odzak'ın (Bosna Hersek) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Halkbank'ın rakibi olacak. Spor Toto ise Jihostroj Ceske Budejovice (Çek Cumhuriyeti) ile oynayacak.

Kadınlarda Zerenspor, son 16 turunda CEV Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek OK Herceg Novi (Karadağ) ile Maritza Plovdiv (Bulgaristan) eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.

CEV Challenge Kupası'nda ise kadınlarda 17 yıl sonra Avrupa kupalarındaki ilk İzmir takımı olarak katılacak Aras Kargo, son 16 turunda ZAON Kifissia (Yunanistan) ile Rabotnicki Skopje (Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Erkeklerde Fenerbahçe Medicana, 2. turda Prima Donna Kaas Huizen (Hollanda)-Lindemans Aalst (Almanya) eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ hala kirli güç odaklarıyla iş birliği içinde

Bakan Fidan: FETÖ hala kirli güç odaklarıyla iş birliği içinde
Mersin'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

Denizde kaybolan adam akılalmaz bir yerde bulundu
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Milas'taki orman yangını ikinci gününde: O eşsiz manzaradan eser kalmadı

Tatil cennetindeki orman yangını ikinci gününde
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı