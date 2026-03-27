Haberler

Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk karşılaşmaları 28-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Eşleşmelerde 2 galibiyet elde eden takımlar tura yükselebilecek.

Maç programı şöyle:

Play-off 5-8 etabı

Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

29 Mart Pazar:

18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

Play-off 1-4 etabı

29 Mart Pazar:

18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

30 Mart Pazartesi:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

