Voleybolda Matmeriçli'nin takımı Avrupa dördüncüsü - Haberler

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Voleybolda Matmeriçli'nin takımı Avrupa dördüncüsü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Voleybolda Matmeriçli'nin takımı Avrupa dördüncüsü

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, U22 Erkek Voleybol Milli Takımı'nın başında Avrupa dördüncülüğü elde etti.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, U22 Erkek Voleybol Milli Takımı'nın başında Avrupa dördüncülüğü elde etti.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U22 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında İtalya'ya 3-1 yenilen Türkiye, daha sonra Hollanda'yı 3-2, Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransa'ya 3-2 kaybederek final şansını kaçıran ay-yıldızlı ekip, üçüncülük maçında ev sahibi Polonya'ya 3-1 boyun eğerek Avrupa dördüncüsü oldu. Altekma'da çalışan yardımcı antrenör Ömer Tok, kondisyoner Özgür Dükel, istatistik antrenörü Mehmet Gürüler'in yanı sıra Arkas Spor'da oynayan Mirza Lagumdzija ve Halit Kurtuluş ile eski Altekmalı Arda Bostan, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Taha Erden, Ahmet Tümer ve Serhat Fatih Uzun da milli takımın başarısı için ter döktü.


Demirören Haber Ajansı / Spor

voleybol Polonya Spor Haberler

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