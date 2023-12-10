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Futbolcu olsaydı hangi mevkide oynardı? Zehra Güneş'in verdiği cevap olay oldu

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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynayacağını açıkladı. Takım otobüsünde arkadaşlarıyla sohbet eden başarılı sporcu, "Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş, 90 dakika koşamayacağını belirterek futbolcu olması durumunda kaleci olabileceğini ifade etti.

Sergilediği performans kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Zehra Güneş, takım otobüsünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada futbolu seçseydi kaleci olmak isteyeceğini ifade etti.

"90 DAKİKA KOŞAMAM BEN"

Kulübünün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşan Güneş, "Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Zehra Güneş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

Vallah Bu Kiz Bana Asik Olamliydi Gitti Gitti Bir Giciga Cirkine Asik Olmazmi Pesss Yane

Yanıtla11
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