Polonya, Slovenya'yı 3-0 Mağlup Etti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya : Stysiak, Piasecka, Lampkowska, Wenerska, Koput, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)

Slovenya : Pavlovic Mori, Pucelj, Lorber Fijok, Sillah, Milosic, Planinsec (Donko, Godec, Koren, Filipic, Frelih, Cvijic, Haluzan Sagadin)

Setler: 25-14, 28-26, 25-18

Süre: 92 dakika (23, 38, 31)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya, Slovenya'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Polonya, turnuvada 3'te 3 yaparken Slovenya ise 2. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA