Haberler

Polonya, Slovenya'yı 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Polonya: 3 - Slovenya: 0

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya : Stysiak, Piasecka, Lampkowska, Wenerska, Koput, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)

Slovenya : Pavlovic Mori, Pucelj, Lorber Fijok, Sillah, Milosic, Planinsec (Donko, Godec, Koren, Filipic, Frelih, Cvijic, Haluzan Sagadin)

Setler: 25-14, 28-26, 25-18

Süre: 92 dakika (23, 38, 31)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya, Slovenya'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Polonya, turnuvada 3'te 3 yaparken Slovenya ise 2. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!