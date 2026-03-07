Voleybol: Sultanlar Ligi
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk
İlbank: Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Cansu Aydınoğulları, Aysun Aygör)
Türk Hava Yolları : Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Merve Nezir, Büşra Kılıçlı)
Setler: 16-25, 25-18, 25-20, 25-23
Süre: 107 Dakika (22, 25, 29, 31)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında İlbank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Başkent ekibi ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Türk Hava Yolları ise 14. kez mağlup oldu.