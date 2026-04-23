Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı
- Altekma: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Emir Kaan Öztürk, Corre, Vidal, Mert Cuci, Burhan Zorluer, Mestre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Enis Ali Ay, Gökhan Gökgöz)
Altekma: Buculjevic, Ewert, Bertuğ Öndeş, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Setler: 23-25, 25-27, 23-25
Süre: 90 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Altekma, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Etabın ikinci maçı 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da İzmir'de TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak.