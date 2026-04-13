Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı

Güncelleme:
- İstanbul Gençlik: 3 - Altekma: 0

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadettin Kıral

İstanbul Gençlik : Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Palonsky (Abdulsamet Yalçın)

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-20, 25-20, 25-23

Süre: 86 dakika (25, 29, 32)

Sms Grup Efeler Ligi play-off serisi 5-8 etabı ilk maçında İstanbul Gençlik, sahasında Altekma'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi

Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi
Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

Trump bir sonraki hedefini açıkladı: İran'dan sonra uğrayabiliriz...
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Şekerin içinden taş çıktı

Küçük çocuk son anda fark etti, hemen annesine haber verdi