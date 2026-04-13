Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
- İstanbul Gençlik: 3 - Altekma: 0
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadettin Kıral
İstanbul Gençlik : Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Palonsky (Abdulsamet Yalçın)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)
Setler: 25-20, 25-20, 25-23
Süre: 86 dakika (25, 29, 32)
Sms Grup Efeler Ligi play-off serisi 5-8 etabı ilk maçında İstanbul Gençlik, sahasında Altekma'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin