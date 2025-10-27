Haberler

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor


Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçları yarın başlayacak. İlk gün maç programında çeşitli takımlar kıyasıya mücadele edecek.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şahinbey)

14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (İBB Cebeci)

17.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Ünye)

17.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

29 Ekim Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe Medicana- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

