Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, de Souza)Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic ( Gizem Örge, Cansu Çetin, de Souza)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie (Şebnem Simge Aköz, Fatma Şekerci, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz)

Setler: 25-19, 21-25, 25-18, 25-15

Süre: 112 dakika (27, 28, 30, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşacak ekip, finale yükselecek.

AA / Ragıp Tekin - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Meliha İsmailoğlu, Burhan Felek, Gizem Örge, Spor, Haberler

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