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Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarının grupları ve rakipleri belli oldu

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Voleybol FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda VakıfBank ve Eczacıbaşı, erkeklerde ise Ziraat Bankkart'ın grupları ve rakipleri belli oldu.

Voleybol FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda VakıfBank ve Eczacıbaşı, erkeklerde ise Ziraat Bankkart'ın grupları ve rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 8-13 Aralık tarihlerinde Brezilya'da, erkeklerde ise 15-20 Aralık tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek organizasyonda Eczacıbaşı A Grubu'nda, VakıfBank B Grubu'nda, Ziraat Bankkart ise erkekler A Grubu'nda mücadele edecek.

Organizasyonda grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek.

Şampiyonada, kulüplerin yer aldığı gruplar ile rakipleri şöyle:

Kadınlar

Eczacıbaşı (A Grubu): Osasco Sao Cristovao Saude (Brezilya), NEC Red Rockets Kawasaki (Japonya), Club Alianza Lima (Peru)

VakıfBank (B Grubu): Zhetysu VC (Kazakistan), Al Ahly SC (Mısır), Sesi Volei Bauru (Brezilya)

Erkekler

Ziraat Bankkart (A Grubu): Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), Volei Renata (Brezilya), Foolad Sirjan Iranian (İran)

Kaynak: AA
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