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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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- Brezilya: 3 - İtalya: 2 Brezilya, organizasyonda finale yükseldi

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Brezilya : Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara)

İtalya : Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini)

Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12

Süre: 144 dakika

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabında Brezilya, İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Brezilya final maçında bugün TSİ 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye maçının galibiyle karşılaşacak. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da yapılacak.

Organizasyonda üçüncülük maçı ise yarın TSİ 10.30'da oynanacak.

Kaynak: AA
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