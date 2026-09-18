Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması sona erdi.

İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmaları 22 ve 23 Eylül, yarı final müsabakaları 25 Eylül, final ve üçüncülük maçı ise 26 Eylül'de oynanacak.

Şampiyonadaki son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Yarın:

Polonya-Letonya (Bulgaristan-Sofya)

Almanya-Bulgaristan (Bulgaristan-Sofya)

20 Eylül Pazar:

Finlandiya-Yunanistan (İtalya-Torino)

İtalya-Danimarka (İtalya-Torino)

Fransa-Portekiz (Bulgaristan-Sofya)

Ukrayna-Romanya (Bulgaristan-Sofya)

21 Eylül Pazartesi:

Belçika-Çekya (İtalya-Torino)

Slovenya-Sırbistan (İtalya-Torino)

Kaynak: AA