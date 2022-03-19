Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA - Ekrem Payan - Spor
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Salon: ŞırnakHakemler: Yasin Okumuş, Hüseyin OkumuşAllpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Emin Gök, Ivanov, Serhat Coşkun, Can Ayvazoğlu, ( Özkan Hayırlı, Andaç Kapan)Yeni Kızıltepespor : Caner Pekşen, Alperay Demirciler,Bojic, Filip İbrahim Emet, Alfonso (Görkem Yazgan,...
Salon: Şırnak
Hakemler: Yasin Okumuş, Hüseyin Okumuş
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Emin Gök, Ivanov, Serhat Coşkun, Can Ayvazoğlu, ( Özkan Hayırlı, Andaç Kapan)
Yeni Kızıltepespor : Caner Pekşen, Alperay Demirciler,Bojic, Filip İbrahim Emet, Alfonso (Görkem Yazgan, Ertan Debreli)
Setler: 18-25, 25-18, 25-21, 25-21
Süre: 99 dakika (28, 24, 23, 24)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. Haftasında Allpower Cizre Belediyespor kendi sahasında Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.
AA / Ekrem Payan - Spor