Haberler

Vitraspor, Bilecik Deplasmanında Düşüş Yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 8 haftadır yenilmeyen Vitraspor, 9. haftada 1299 Bilecik Spor Kulübü'ne 6-0 mağlup olarak liderliği kaybetti. Yeni lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, 25 puanla zirveye çıktı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 8 haftadır yenilmeyen Vitraspor, Bilecik deplasmanında fark yedi.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 9'uncu hafta oynanan 5 müsabaka ile tamamlanırken, ligin lideri değişti. 9'uncu haftanın en önemli maçında lider Vitraspor Bilecik deplasmanında 1299 Bilecik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maçı 6-0 kazanan 1299 Bilecik Spor Kulübü ligin yeni lideri oldu. Gruptaki diğer maçlarda Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü deplasmanda Bozüyükspor 2-0'lık skorla geçerken, 4 Eylül kendi evinde 1963 Başakspor'u 4-1 yendi. Vezirhanspor ile Güneşspor 1-1 berabere kalırken, ligdeki son maçta Osmanelispor kendi evinde Söğütspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecik Spor Kulübü 25 puanla liderliğe yükselirken, Vitraspor 24, Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü 19, 4 Eylülspor ve Osmanelispor 16'şar punala lideri takip etti. Ligde Söğütspor 1 puanla son sırada yer aldı.

Ligin 10'uncu haftasında 29 Kasım günü 1963 Başakspor- Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü, Osmanelispor-Güneşspor, Bozüyükspor-Söğütspor, 4 Eylülspor-1299 Bilecik Spor Kulübü, Vezirhanspor-Vitraspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.