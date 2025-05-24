Vitor Pereira eski yıldızını Premier Lig'e getirmek istiyor

İki dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Vítor Pereira'nın yönettiği Premier Lig ekibi Wolverhampton, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

PEREIRA ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Bolavip'nin haberine göre; Vitor Pereira, Flamengo'dan eski öğrencisi Evertton Araujo'yu takımında görmek istiyor. Wolverhampton'ın Araujo'yu kadrosuna katmak için 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk fesih bedelinin altında olduğu da ifade edildi.

FRANKFURT'UN DA TAKİBİNDE

Haberde, 22 yaşındaki ön liberoyu İngiliz ekibinin dışında Eintracht Frankfurt'un da takip ettiği ve Bundesliga ekibinin menajer Stefan Krausse'yi Brezilya'ya göndererek oyuncuyla temas kurduğu aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Flamengo ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Araujo, bu sezon çıktığı 15 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.