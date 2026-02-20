Haberler

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor Haber Videosunu İzle
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Juventus galibiyeti sonrası bir köy öğretmeni, Davinson Sanchez'in golünü öğrencilerine anons etti; ortaya çıkan görüntüler kısa sürede biyik ilgi gördü.

Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği tarihi karşılaşmanın ardından bir köy öğretmeninin yaptığı anons sosyal medyada gündem oldu.

DAVINSON SANCHEZ'İN GOLÜNÜ SINIFA DUYURDU

Karşılaşmada Davinson Sanchez'in attığı golün ardından bir köy öğretmeni, öğrencilerine anons etti. O anlarda öğrencilerin yaşadığı sevinç ve heyecan kameralara yansıdı.

Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolun farklı şehir ve köylerde yarattığı coşku bir kez daha gözler önüne serildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı