Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti sonrası bir köy öğretmeni, Davinson Sanchez'in golünü öğrencilerine anons etti; ortaya çıkan görüntüler kısa sürede biyik ilgi gördü.
Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği tarihi karşılaşmanın ardından bir köy öğretmeninin yaptığı anons sosyal medyada gündem oldu.
DAVINSON SANCHEZ'İN GOLÜNÜ SINIFA DUYURDU
Karşılaşmada Davinson Sanchez'in attığı golün ardından bir köy öğretmeni, öğrencilerine anons etti. O anlarda öğrencilerin yaşadığı sevinç ve heyecan kameralara yansıdı.
Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolun farklı şehir ve köylerde yarattığı coşku bir kez daha gözler önüne serildi.