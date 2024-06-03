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Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi futbolcusu seçildi

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Real Madrid'den Vinicius Junior, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi futbolcusu seçildi. Vinicius Junior, 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performansıyla öne çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Vinicius Junior seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

İspanya'nın Real Madrid takımıyla "Devler Ligi"nde çıktığı 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Vinicius Junior, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Sezonun en iyi 11'inde Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Münih), Vinicius Junior (Real Madrid) yer aldı.

En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Jude Bellingham elde etti.

Kaynak: AA / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Vinicius Junior Real Madrid Spor Güncel Haberler

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