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Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucu hastanede hayatını kaybetti. TFF başsağlığı diledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak Caterina Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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