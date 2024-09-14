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Vincent Aboubakar, Hatayspor'daki İlk Antrenmanına Çıktı

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Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkarak beğeni topladı. Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni transferi Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, takımdaki ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1 yıllığına Hatayspor ile anlaşan Aboubakar, ilk antrenmanında istekli tavırlarıyla beğeni topladı. Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Alanyaspor maçının taktik provası gerçekleştirildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takıma hazır gelen Aboubakar'a ilk 11'de şans verip vermeyeceği maç saatinde belli olacak. Hatayspor'un Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Vincent Aboubakar Hatayspor Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

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