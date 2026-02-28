Haberler

Victor Osimhen röveşata ile asist yaptı

Victor Osimhen röveşata ile asist yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, takımının Corendon Alanyaspor karşısında attığı ikinci golde Lucas Torreira'ya röveşata ile asist yaptı.

  • Victor Osimhen, Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'a karşı oynadığı maçta Lucas Torreira'ya röveşata ile asist yaptı.
  • Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 25 gol ve 6 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

OSIMHEN'DEN RÖVEŞATA İLE ASİST

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Corendon Alanyaspor karşısında oynanan maçta muhteşem bir asiste imza attı. Nijeryalı santrfor, takımının ikinci golünde sahneye çıkan Lucas Torreira'ya röveşata ile asist yaptı. Sara'nın indirdiği kafa topunda topu bir kez havada sektiren Osimhen, ardından röveşataya kalktı. Rakibinin kendisini rahatsız etmesi sonucu istediği şutu çekemeyen Osimhen'in röveşata denemesi Torreira'ya pas oldu. Uruguaylı oyuncu, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Osimhen, bu maçlarda 25 gol ve 6 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFedai-14:

evet rovaşata yapayım derken faul yaptı tabi ali şansveren olayın bu kısmıyla ilgilenmiyor taklacı güvercin tirübünlere çıkıp ingi 1 dk sonra rakibin ayağına arkadan sert bir darbe bunları görmezden geliyor hemen arkasından sanchez rakibin ayagına sert bir darbe verilen sıradan bir faul bir takım bukadar kollanır Ryan Babelin dediği gibi hakemler hep yardım ediyor......

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den