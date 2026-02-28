Victor Osimhen röveşata ile asist yaptı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

OSIMHEN'DEN RÖVEŞATA İLE ASİST

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Corendon Alanyaspor karşısında oynanan maçta muhteşem bir asiste imza attı. Nijeryalı santrfor, takımının ikinci golünde sahneye çıkan Lucas Torreira'ya röveşata ile asist yaptı. Sara'nın indirdiği kafa topunda topu bir kez havada sektiren Osimhen, ardından röveşataya kalktı. Rakibinin kendisini rahatsız etmesi sonucu istediği şutu çekemeyen Osimhen'in röveşata denemesi Torreira'ya pas oldu. Uruguaylı oyuncu, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Osimhen, bu maçlarda 25 gol ve 6 asistlik performans sergilemeyi başardı.