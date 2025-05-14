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Victor Osimhen, Galatasaray Tarihine Geçti

Victor Osimhen, Galatasaray Tarihine Geçti
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Türkiye Kupası finalinde attığı 2 golle bu sezonki toplam gol sayısını 35'e çıkararak, sarı-kırmızılıların en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle, bu sezonki gol sayısını 35'e çıkardı ve sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Osimhem, müsabakanın 46 ve 63. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 35'e çıkardı. Osimhen, Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu oldu

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Osimhen, Süper Lig'de de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Maça 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yerini 72. dakikada Dries Mertens'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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