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Victor Osimhen Galatasaray'da kalmak için dünyaları istiyor

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Nijeryalı yıldız oyuncu, Galatasaray'da kalabilmek için yıllık 15 milyon euro maaş ve 4 yıllık kontrat istiyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, attığı gol ve yaptığı asistlerle takımı sırtlayan isimlerden bir tanesi olmuştu. Yıldız oyuncunun takımda kalmak için istedikleri ortaya çıktı.

Sezon başında beklenmeyen bir hamleyle Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'da performansıyla adeta taraftarın sevgilisi haline geldi. 17 kez fileleri havalandıran ve 4 de asist yaparak sarı-kırmızılı takımı sırtlayan Nijeryalı yıldızın takımda kalmak için istedikleri ortaya çıktı.

OSİMHEN'İN MAAŞ TALEBİ DUDAK UÇUKLATTI

Napoli'nin oyuncu için talep ettiği 67 milyon Euro'luk bonservis bedeli başlı başına büyük bir sorun oluştururken, Osimhen'in maaş beklentisi de Galatasaray yönetimini zor durumda bırakıyor. Nijeryalı forvet, yıllık 15 milyon Euro ve 4 yıllık bir kontrat istiyor. Bu da toplamda 60 milyon Euro garanti ücret anlamına geliyor.

GALATASARAY'IN MALİYETİ KARŞILAMASI İMKANSIZ

Osimhen'in bu yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray yönetimi, oyuncunun takımda kalmasını mümkün görmüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bu şartlar altında, sezon sonunda yıldız futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacak.

Victor Osimhen Galatasaray'da kalmak için dünyaları istiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıCHP Savar:

fenere hayırlı olsun sezin sonu

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Haber Yorumlarımustafa CUMHUR:

taraftar öder kal lan

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıEmre Ülger:

ite köpege verene kadar bu adama verin

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Haber Yorumlarıhayırlısı:

Hak ediyor ama.

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Talisca 40m euro alıyor da noluyor katkısı 0 ama bu adama değer bence

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

yalancıyı silkmiyorlar nasıl olsa

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Haber YorumlarıMurat Murat:

sonuna kadar hak ediyor.

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Haber YorumlarıSami İşgören:

adam tek başına bir ordu ne istiyorsa hak ediyor.kendini bilmez 4 adama vereceğiniz parayı bu adama tek verin.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

gs için çerez parası Pennsylvania'dan tek tuşla havale ederler.

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Haber Yorumlarıgizlinumara6068:

şikebahçe yi tasvir etmissin tam:)

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